مورينيو يشعل مباراة تشيلسي وتوتنهام.. ومانشستر سيتي يصطدم بليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لم تكن زيارات جوزيه مورينيو إلى استاد ستامفورد بريدج ملعب ناديه السابق ودية في أغلب الأحيان لكن مواجهة السبت بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من المتوقع أن تكون حماسية بصورة خاصة.

ومنذ توليه قيادة توتنهام في أعقاب إقالة ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر تشرين الثاني، أشرف مورينيو على انتفاضة في النادي اللندني رغم أن القيود التي يعاني منها فريقه الجديد انكشفت بوضوح خلال الهزيمة أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

لكن مركز توتنهام في الدوري وليس مشواره في دوري الأبطال هو ما سيحاسب عليه مورينيو في نهاية الموسم، وتعطي مباراة السبت توتنهام فرصة تجاوز تشيلسي إلى المربع الذهبي.

وسيكون هذا إنجازا كبيرا. وعندما تولى مورينيو تدريب توتنهام كان الفريق يقبع في النصف الأسفل من جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن فريق المدرب فرانك لامبارد.

وفاز توتنهام بـ3 مباريات متتالية في الدوري، رغم أنه لم يقدم أداء مقنعا، ومن بينها انتصار صعب على نوريتش سيتي وانتصاران بمساندة الحظ أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا.

كما ساعده تراجع مستوى تشيلسي الذي حصل على 6 نقاط فقط من آخر 18 بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين وتمثل نتائجه على أرضه بالتحديد مصدر قلق.

ولم يقترب توتنهام فقط من تشيلسي. وفي حين يقبع فريق مورينيو على بُعد نقطة واحدة خلف تشيلسي في المركز الخامس، فإن شيفيلد يونايتد يتأخر بنقطتين ومانشستر يونايتد بـ3 نقاط.

كما يبتعد ولفرهامبتون واندرارز وإيفرتون العائد للحياة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع.

وأبدى مورينيو أسفه أمس الأربعاء على تشكيلة فريقه المجهدة، وهو موقف ازداد سوءا بالغياب الطويل لهاري كين والآن سون هيونغ-مين الذي أُصيب بكسر في الذراع خلال الفوز 3/2 على فيلا في بداية الأسبوع، وهي مباراة سجل فيها المهاجم الكوري الجنوبي هدفين.

كما انتقد مورينيو انطلاق مباراة السبت ظهرا، خاصة أن فريقه لعب مساء الأحد ثم يوم الأربعاء في دوري الأبطال.

تعاطف نادر

قال مورينيو في مقابلة مع ”بي.تي سبورتس“ بعد الهزيمة أمام لايبزيغ: ”لاعبو تشيلسي كانوا يشاهدون هذه المباراة عبر التلفزيون وهم يشربون الليمون ويأكلون البسكويت ويستمتعون بالمباراة، ونحن سنلعب يوم السبت الساعة 12 ظهرا“.

وأضاف ”أشكرهم على هذا الاختيار. لا يمكننا حتى النوم حتى الـ10:30 أو 11. علينا الاستيقاظ الساعة 07:00 صباحا من أجل المباراة“.

لكن التعاطف سيكون نادرا في لندن، حيث لا يزال مشجعو تشيلسي لا يصدقون على الأرجح رؤية مورينيو، الذي تعشقه الجماهير في ستامفورد بريدج حيث فاز بـ3 ألقاب في الدوري، وهو يقود توتنهام.

وإذا بدا ذلك غريبا، فإن التفكير في إمكانية أن يقود توتنهام للفوز هناك لن يكون مستساغا على الإطلاق.

وفاز تشيلسي 2/0 خارج ملعبه على توتنهام في ديسمبر كانون الأول حيث سجل ويليان هدفين بينما حصل سون مهاجم توتنهام على بطاقة حمراء.

ويمكن توقع مواجهة أخرى حامية الوطيس.

وفي حين ستكون كل الأعين على قمة لندن، سيحصل شيفيلد يونايتد على فرصة للحفاظ على ضغطه على الناديين اللندنيين عندما يستضيف برايتون، بينما يلتقي مانشستر يونايتد، المنتشي بفوزه على ملعب تشيلسي، مع واتفورد يوم الأحد.

ويستضيف إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي لم يخسر في آخر 5 مباريات في الدوري، آرسنال يوم الأحد.

ومع توقع استمرار تقدم ليفربول نحو اللقب عندما يستضيف ويستهام يونايتد القابع في منطقة الهبوط يوم الاثنين، فإن الفريقين اللذين يتنافسان على المركز الثاني سيلتقيان وجها لوجه بعد غد السبت.

وتجاوز مانشستر سيتي تأثير إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وحقق فوزا مريحا على ويستهام أمس الأربعاء ليبتعد بـ4 نقاط عن ليستر سيتي، لكنه سيخوض اختبارا أصعب بكثير باستاد كينغ باور.

وانتصر ليستر سيتي مرة واحدة في آخر 5 مباريات في الدوري وخسر أمام أستون فيلا في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، لكن زيارة حامل اللقب يوم السبت من المفترض أن تعيد لفريق المدرب بريندان رودجرز تألقه.