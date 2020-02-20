غوارديولا يرد بقوة على رئيس برشلونة

تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على فريقه بالمنع من المشاركة في المنافسات الأوروبية لموسمين وكذلك عن تصريحات جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بشأن سعادته بالقرار الصادر ضد الفريق الإنجليزي.

وقال بيب غوارديولا بعد الفوز على ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز تعليقا على العقوبة :“ القضية لم تنته والفريق يعتقد أن القرار غير عادل ما يمكننا عمله هو الانتظار ومواصلة العمل على أرضية الملعب بالطريقة ذاتها التي عملنا بها طيلة 4 مواسم، أثق في النادي 100 في المائة ”.

وتحدث المدرب السابق عن تصريحات رئيس برشلونة الذي عبر عن سعادته بالقرار الصادر ضد مانشستر سيتي وقال :“ إن كان برشلونة سعيدا لأنه تم توقيفنا عن المشاركة في المنافسات الأوروبية أقول لهم سنستأنف القرار، ونصيحتي لبرشلونة ألا يتكلموا بصوت عال ”.

وفي مؤتمر صحفي قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ”أود توجيه الشكر إلى اليويفا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف حيث قام بعمل مذهل على مدار آخر عامين“.

”لدينا تحقيقات منتظمة وساندنا اليويفا في كل ما يفعله في كرة القدم“.

وأكد المدرب الإسباني أنه متفائل بإمكانية رفع القرار في المستقبل القريب وقال :“ أنا متفائل بكوننا سنشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا .“

وأغلق بيب غوارديولا الباب أمام رحيله عن مانشستر سيتي في حال عدم إلغاء القرار من طرف محكمة التحكيم الرياضي وقال :“ إن لم يطردوني سأبقى 100 في المائة أولا لكوني أرغب في البقاء لأنه شيء مميز وثانيا أملك عقدا لغاية صيف 2021 .“

وأضاف المدرب الإسباني :“ أرغب في البقاء ومساعدة الفريق على الحفاظ على مستواه متى أمكن ذلك ”.

وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن رحيل المدرب الإسباني عن مانشستر سيتي في حال عدم نجاح الفريق في إلغاء قرار التوقيف الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وربطته بالذهاب نحو يوفنتوس أو العودة لبرشلونة في حال تغيير الإدارة الحالية لفريقه السابق.