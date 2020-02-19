ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام (صورة)

لم يُظهر مانشستر سيتي أي علامات على التأثر بمشاكله خارج الملعب وحقق فوزا مريحا 2-صفر على وست هام يونايتد المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتقدم سيتي بعد مرور نصف ساعة من ركلة ركنية نُفذت جيدا، إذ ارتقى رودري أعلى من الدفاع ليقابل كرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس رائعة عند الزاوية القريبة.

وضاعف دي بروين النتيجة في الدقيقة 62 بتسديدة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية القريبة لمرمى الحارس أوكاش فابيانسكي بعد تبادل للكرة مع برناردو سيلفا.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بـ54 نقطة، لكنه يتأخر بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر بينما بقي وست هام في المركز 18 في منطقة الهبوط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: