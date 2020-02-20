ماذا قال تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ بشأن انتقاله إلى ليفربول؟ (شاهد)‎

تحدّث الألماني تيمو فيرنر، نجم وهداف نادي لايبزيغ، للمرة الأولى بشكل علني، عن احتمالات انتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

وقاد فيرنر فريقه لايبزيغ الألماني لفوز تاريخي على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا الفوز الذي جاء بقدم فيرنر من ركلة جزاء، يضع لايبزيغ قدما في الدور ربع النهائي، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة على ملعبه كي يتأهل إلى دور الثمانية، في الوقت الذي يعاني فيه توتنهام من نقص كبير في صفوف لاعبيه، وعلى رأسهم القائد والهداف هاري كين، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي أصيب بكسر في ذراعه أخيرا.

وكان من الممكن أن يحسم لايبزيغ الأمور تماما، ولكن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، وتألق حارس توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس في التصدي لفرصتين هائلتين، ليُبقي على آمال السبيرز في لقاء العودة.

وفي مقابلة بعد مباراة توتنهام ولايبزيغ، قال فيرنر، ردا على سؤال حول انتقاله إلى كتيبة الألماني يورغن كلوب في ليفربول،: ”حاليا ليفربول هو أقوى فريق في العالم، وعندما تكون هناك تقارير تشير إلى رغبة الريدز في التعاقد معي فإن هذا يكون مصدرا للفخر“.

وأضاف فيرنر: ”يمتلك ليفربول عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، ويتعين علي أولا أن أطور أدائي نحو الأفضل كي أصل إلى المستوى الذي يمكنني من اللعب برفقة الريدز“.

وحول نتيجة مباراة الذهاب أمام توتنهام، قال فيرنر: ”من الجيد جدا أن يحقق لايبزيغ الفوز في لندن على فريق مميز مثل توتنهام، ولكن الفريق الإنجليزي أثبت الموسم الماضي أن لديه القدرة على العودة من الخلف، كما حدث في مباراة الإياب في الدور قبل النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي، وبالتالي فإننا يجب أن نكون أكثر حذرا وتركيزا كي نعبر تلك المباراة“.