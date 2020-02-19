مباراة توتنهام ضد لايبزيغ.. ديلي آلي يعترض بغضب على استبداله (شاهد)

بدا الدولي الإنجليزي ديلي آلي غاضبا عقب استبداله خلال خسارة فريقه توتنهام هوتسبير على أرضه بهدف نظيف أمام رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليلقي بحذائه على الأرض عند وصوله مقاعد البدلاء.

وسجل تيمو فيرنر هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح لايبزيغ فوزا مستحقا على مستضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء.

وسدد فيرنر ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس هوغو لوريس في الدقيقة 58 بعد أن عرقل بن ديفيز منافسه كونراد لايمر ليمنح الفريق الألماني أفضلية قبل مباراة الإياب في العاشر من مارس/آذار.

وشارك آلي في الهجوم لتعويض غياب القائد هاري كين والمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لكنه عانى من ليلة مخيبة للآمال ليتم استبداله في الدقيقة 66 ليدفع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالأرجنتيني إريك لاميلا بدلا منه على أمل إدراك التعادل.

وفور خروجه من الملعب ألقى آلي البالغ عمره 23 عاما بزجاجة ماء كانت في يده بينما كان يقترب من مقعده إلى جوار زملائه.

وبعدما فك رباط حذائه قبل أن يخلعه بغضب ويلقيه على الأرض بقوة وبعدها وضع رأسه بين يديه في تعبير عن السخط لاستبداله بينما الفريق كان متأخرا بهدف فيرنر.

وافتقد توتنهام وجود مهاجم صريح في غياب كين وسون وعانى كثيرا رغم تألق جيوفاني لوسيلسو الذي كاد أن يدرك التعادل من ركلة حرة اصطدمت بالقائم.