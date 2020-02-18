مانشستر يونايتد قد يواجه عقوبة بسبب هتافات جماهيره ضد المثليين أمام تشيلسي

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوز مهم خارج ملعبه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ليبقى في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ تفصله حاليا 3 نقط عن منافسه الذي ظل في المركز الرابع.

وحسب صحيفة “ ذا صن “ فجماهير مانشستر يونايتد الذي رافقت الفريق لملعب ستامفورد بريدج في لندن معقل فريق تشيلسي رددت أغاني ضد المثليين وضد جماهير الفريق المنافس.

وسبق لجماهير تشيلسي أن تلقت عدة هتافات مماثلة أمام ويستهام وإيفرتون هذا الموسم وأمام نوتنغهام فوريست الموسم الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقدم تشيلسي شكوى ضد جماهير ويستهام يونايتد فيما يحقق فريق إيفرتون في قضية هتافات جماهيره بينما ينتظر الاتحاد الإنجليزي تقرير حكم اللقاء أمام مانشستر يونايتد، ومعرفة ما ذا كان يتضمن هتافات ضد المثليين.

وعاشت جماهير مانشستر يونايتد ليلة رائعة في ستامفورد بريدج لكون فريقهم تمكن من هزيمة تشيلسي ذهابا وإيابا هذا الموسم بعد غياب دام سنوات.

ورفضت تقنية حكم الفيديو هدفين لتشيلسي الأول سجله المدافع كورت زوما بداعي الخطأ والثاني سجله الفرنسي أولفييه جيرو بداعي التسلل.

من جهة أخرى أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن هاري ماغواير مدافع وقائد مانشستر يونايتد كان يستحق بطاقة حمراء لتدخله أمام المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي في الشوط الأول.

ولم يعاقب الدولي الإنجليزي بعد تدخله على المهاجم البلجيكي وظل في الملعب ليسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني بضربة رأسية.

وقال لامبارد لسكاي سبورت :“ هاري ماغوير كان يجب طرده وهذا واضح كان سيغير بشكل تام اللقاء، بالنسبة للهدف الأول سيزار تم دفعه وهذا يعني أن الهدف كان يجب أن لا يلغى والثاني كان جيرو متسللا بفارق بسيط.“

وأضاف لامبارد حول لقطة ماغواير :“ كانت لقطة تستحق أن يذهب الحكم لمشاهدتها ولا أعرف لماذا لم يستعمل تقنية الفيديو ”.

وأكد قائد مانشستر يونايتد أنه لم يقم بلقطة سيئة وقال ماغواير :“ أعرف أني مسكته، أحسست أنه سيسقط علي وكانت حركتي العفوية أن أضع قدمي لإيقافه ”

وأضاف ماغواير :“ لم يكن في نيتي إيذاؤه فقط كانت حركة عفوية مني وكان قرارا سليما ”.