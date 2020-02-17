ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي (صورة)

اختتمت منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي 2/0 على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الاثنين.

وسجل أنطوني مارسيال الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45، في حين سجل هاري ماغواير الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وواصل مانشستر يونايتد تفوقه على تشيلسي بعدما تغلب عليه للمرة الثالثة على التوالي الموسم الحالي، بنتيجة 4/0، و2/0، و2/0.

وبات تشيلسي مهددا بفقدان مركزه الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يملك 41 نقطة مقابل 40 لتوتنهام، و39 نقطة لشيفيلد يونايتد، و38 نقطة لمانشستر يونايتد.

ويغرد ليفربول في الصدارة ويملك 76 نقطة من 26 مباراة، ثم مانشستر سيتي وحصد 51 نقطة من 25 مباراة، ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 26 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي:

1. ليفربول، 76 نقطة من 26 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 51 نقطة من 25 مباراة.

3. ليستر سيتي، 50 نقطة من 26 مباراة.

4. تشيلسي، 41 نقطة من 26 مباراة.

5. توتنهام، 40 نقطة من 26 مباراة.

6. شيفيلد يونايتد، 39 نقطة من 26 مباراة.

7. مانشستر يونايتد، 38 نقطة من 26 مباراة.