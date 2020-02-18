اشتعال المنافسة على المقاعد الأوروبية بالدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي (إنفوغرافيك)

أشعل فوز مانشستر يونايتد 2-صفر على تشيلسي يوم الاثنين الصراع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في تناقض مع صراع القمة مع اقتراب ليفربول من ضمان التتويج مبكرا باللقب.

وأكد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن تركيز كل منهما ينصب على التأهل لدوري الأبطال مع بقاء حوالي ثلث مباريات الموسم.

وأبلغ سولشاير الصحفيين بعدما حقق فوزه الأول في الدوري منذ أكثر من شهر بفضل هدفي أنطوني مارسيال وهاري ماغواير ”نريد أن نظهر في دوري الأبطال العام المقبل ومنحنا أنفسنا فرصة بهذه النتيجة“.

ولا يزال تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة لكنه يتقدم بنقطة واحدة على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير قبل مباراتهما معا يوم السبت المقبل.

ويملك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد 39 و38 نقطة على الترتيب مقابل 36 نقطة لكل من ولفرهامبتون واندرارز وإيفرتون.

وتحسر لامبارد، الذي فاز فريقه مرتين فقط في آخر ثماني مباريات، مرة أخرى على إهدار الفرص وقال إنه يجب التخلص من هذه الحالة.

وقال لامبارد ”نحن في المركز الرابع والأمر بأيدينا. تقلص الفارق لكن لم يتوقع أحد تقريبا أن نحتل المركز الرابع في هذه المرحلة من الموسم لهذا فقد بدأ الصراع الآن“.

ورفض لامبارد وسولشاير التطرق إلى إمكانية الاستفادة من معاقبة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بحرمانه من المشاركات الأوروبية لموسمين لأنه في حال تنفيذ ذلك سيتأهل خامس الدوري لدوري الأبطال.

وفرض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) هذه العقوبة على سيتي إضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو (32.51 مليون دولار) بسبب مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي. وسيتقدم سيتي بطعن ضد العقوبة.