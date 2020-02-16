ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز آرسنال وتوتنهام (صورة)

حقق آرسنال فوزه الثاني في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب 4/0 على ضيفه نيوكاسل، على ملعب الإمارات، في الجولة الـ26 من المسابقة.

وانتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي، لكن الغانرز انتفض في الشوط الثاني وسجل 4 أهداف سجلها بيير-إيميريك أوباميانغ، ونيكولاس بيبي، ومسعود أوزيل، وألكسندر لاكازيت.

وهذا الفوز الأكبر لآرسنال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، مناصفة مع بيرنلي، في حين جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل آرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن 36 هدفًا، في حين تلقت شباكه 34 هدفًا.

ويظل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، من 26 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني، ويملك 51 نقطة من 25 مباراة.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث، وحصد 50 نقطة من 26 مباراة، ويأتي تشيلسي رابعًا برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على نيوكاسل، وتوتنهام على أستون فيلا:

1. ليفربول، 76 نقطة، من 26 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 51 نقطة من 25 مباراة.

3. ليستر سيتي، 50 نقطة من 26 مباراة.

4. تشيلسي، 41 نقطة، من 41 مباراة.

5. توتنهام. 40 نقطة، من 26 مباراة.

ويلعب تشيلسي مع مانشستر يونايتد، غدًا الإثنين، في الجولة الـ26، في حين يلعب مانشستر سيتي مع ويستهام، يوم الأربعاء.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي مع توتنهام، ومانشستر سيتي مع ليستر سيتي، وآرسنال مع إيفرتون، وليفربول مع ويستهام.