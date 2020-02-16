لقطة رائعة تجمع بين مورينيو وجون تيري خلال مباراة توتنهام ضد أستون فيلا (فيديو)

جمعت مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي بين جون تيري، مساعد مدرب فيلا، والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز.

وسبق أن لعب جون تيري تحت قيادة مورينيو، في صفوف تشيلسي، وفاز معه بثلاثة ألقاب من الدوري الإنجليزي.

تيري الذي لعب 492 مباراة في قلب دفاع تشيلسي على مدار 19 موسما على ملعب ستامفورد بريدج، يعتبر مورينيو دائما المدير المفضل له خلال فترة وجوده في النادي.

والتقطت العدسات مورينيو يتجه لأرض الملعب وهو ما تصادف مع وجود تيري وكان يتحدث مع أحد الأشخاص دون أن يلحظ مورينيو، ليقوم الأخير بتنبيهه ليتعانق الثنائي في مشهد رائع.

Jose Mourinho surprising John Terry is making us all nostalgic ☺ pic.twitter.com/YzV506q9xJ — Soccer AM (@SoccerAM) February 16, 2020

وكان جون تيري قد قال في تصريحات نشرتها صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، قبل المباراة: ”مورينيو عندما يخبرنا بشيء ما، بأننا سنفوز 4-0 أو 5-0، فإن ذلك دائما ما يتحقق، لقد بدا الأمر دائما وكأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل“.

وأضاف: ”عندما قال إننا نحتاج إلى مزيد من الأبطال في غرفة الملابس لنصبح أفضل، صدقت كل شيء قاله، لقد كان يبدو أن كل ما قاله يحدث لنا“.

وتابع: ”في مسيرتي، كان مورينيو هو أفضل مدرب بالنسبة لي لفترة طويلة“.

وأكمل: ”لو كان مورينيو قد أخبرنا أنه في إمكاننا الذهاب إلى القمر، فأعتقد أنه كان سيرغب من كل لاعب أن يحاول على الأقل تحقيق ذلك، أنا جاد فيما أقوله“.

ويلتقي الفريقان، يوم الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ويتعادل الفريقان حتى الآن بنتيجة 2-2.