مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام في الميركاتو الصيفي

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التحضير مبكرًا لدخول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق.

ويعاني اليونايتد خلال الموسم الجاري من تذبذب واضح في النتائج، بسبب النقص العددي في بعض المراكز المهمة وفي مقدمتها خط الوسط.

وعلى الرغم من التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز في يناير الماضي، إلا أن مانشستر يونايتد ما زال يبحث عن ضم لاعبين آخرين لتدعيم خط الوسط.

محور توتنهام

وأكدت تقارير بريطانية أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لضم الدولي الإنجليزي إيريك داير لاعب وسط توتنهام هوتسبير.

وطبقًا لما أكدته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، فإن داير يحظى بإعجاب مسؤولي مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة.

ويعتقد أولى غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن داير سيشكل إضافة لخط وسط الشياطين الحمر، خاصة مع قدرته على أداء المهام الدفاعية.

الحياة دون بوغبا

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مانشستر يونايتد يخطط لخوض الموسم المقبل دون نجمه الفرنسي بول بوغبا.

وبوغبا مصمم على الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم المقبل، وسط تكهنات بانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت ”ديلي ستار“ إلى أن إيريك داير نشأ كمشجع لمانشستر يونايتد وهو متردد بتمديد تعاقده مع توتنهام والذي ينتهي في 2021 لمواسم أخرى.

ويحاول داني ليفي رئيس نادي توتنهام التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتمديد تعاقده لضمان عدم رحيله بعد ذلك في صفقة انتقال حر.