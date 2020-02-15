كلوب: أشعر بالتعاطف مع غوارديولا بعد عقوبة مانشستر سيتي الأوروبية

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يشعر بالتعاطف مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعدما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة حرمان ناديه من المنافسات الأوروبية لمدة موسمين بسبب ارتكاب مخالفات مزعومة لقواعد اللعب النظيف المالي.

ومع انتهاء تقريبا آمال سيتي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تقدم ليفربول بفارق 25 نقطة عقب الانتصار خارج الأرض 1-صفر على نوريتش سيتي اليوم السبت، قال كلوب إنه فوجئ بالعقوبة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد سيتي يوم الجمعة.

وقال كلوب لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”كانت صدمة. شيء لا يصدق.. الشيء الوحيد الذي يمكنني الحديث فيه هو كرة القدم. ما فعله هذا الفريق في كرة القدم كان استثنائيا أما الباقي فأنا لا أعرفه“.

وأضاف: ”أشعر بمشاعر بيب واللاعبين لكن هكذا تسير الأمور. يمكنهم الاستئناف لذا سنرى ما سيحدث. هذا أمر خطير حقا. لكن كرة القدم التي قدموها كانت استثنائية وستظل دائما استثنائية“.

وقال اليويفا إنه فرض العقوبات على سيتي بسبب ”مخالفات خطيرة“ لقواعد اللعب النظيف المالي عن طريق ”تضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة للاتحاد الأوروبي بين 2012 و2016“.

ونفى سيتي ارتكاب أي خطأ وقال إنه سيطعن في القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها.