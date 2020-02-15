مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي.. ”الريدز“ يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويحقق عدة أرقام قياسية

حسم ليفربول تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه بهدف نظيف على مستضيفه نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع استمرار إيقاف مانشستر سيتي وحرمانه من المنافسة في البطولة القارية الأبرز الموسم المقبل.

وأوقف الاتحاد الأوروبي (اليويفا) فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا عن المشاركات الأوروبية في الموسمين المقبلين لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف ما يعني أن صاحب المركز الخامس في الدوري سيتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وأصبح ليفربول أول فريق يضمن حسابيا مشاركته في دوري الأبطال 2020-2021 بعد الوصول للنقطة 76، حيث تعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ يضمن فريق المشاركة في دوري الأبطال قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة.

وسجل ساديو ماني الهدف الوحيد في المباراة ليوسع الفارق مع سيتي في الصدارة إلى 25 نقطة وبفارق 37 نقطة عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس مع بقاء 12 مباراة.

وذكر موقع bleacherreport أن ليفربول يحتاج الآن إلى خمسة انتصارات أخرى للتتويج بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990.

وذكر موقع OPTA للإحصائيات أن ليفربول حافظ على نظافة شباكه في عشر من اخر 11 مباراة في الدوري كما حقق انتصاره 17 على التوالي ليعادل أفضل سلسلة انتصارات في تاريخه في الفترة بين مارس/أذار إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويتأخر بفارق انتصار واحد عن أفضل رقم في تاريخ البريميرليغ الذي حققه سيتي بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2017.

كما حقق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب انتصاره 25 من 26 مباراة في رقم جديد لليفربول بقيادته وبإمكانه معادلة رقم سيتي عندما يواجه وست هام يونايتد في أنفيلد.

ويتأخر ليفربول بفارق ستة انتصارات فقط خلف آرسنال الذي حقق 49 مباراة دون هزيمة ليتوج بلقب البريميرليغ موسم 2003-2004.

كما حقق أليسون بيكر، حارس ليفربول، رقما قياسيا جديدا بعما أصبح أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات متتالية بالدوري هذا الموسم، بينما سجل ماني هدفه المائة في الدوري الممتاز.

وسيتحول اهتمام ليفربول الآن إلى الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا وذلك عندما ينتقل إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ”واندا ميتروبوليتانو“، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.