ليفربول ينتزع فوزا ثمينا من نوريتش سيتي ويحلق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص نادي ليفربول فوزا صعبا على مضيفه نوريتش سيتي بهدف نظيف في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي على ملعب ”كارو رود“.

ويعتبر الفوز رقم 17 على التوالي في البريميرليغ، فيما نجح في زيارة شباك الخصوم للمباراة رقم 35 على التوالي في البطولة.

وجلس النجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة، قبل ان يدخل ويسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 78.

نوريتش 0 × 1 ليفربول | هددددددددددددددددددف ماني ????#NORLIV

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/fQNKWUk9pU — #ACL2020 (@_________515) February 15, 2020

وأرسل القائد جوردان هندرسون كرة طويلة داخل منطقة جزاء نوريتش، قبل أن يستلمها ماني ويسجل، وتم تأكيد الهدف بواسطة تقنية ”VAR“ على الرغم من الشكوك حول وجود دفعة على النجم السنغالي.

ويعتبر هدف اليوم رقم 100 لماني في الكرة الإنجليزية، بواقع 75 هدفا مع ليفربول و25 هدف مع ساوثهامبتون.

فوز الريدز رفع رصيدهم لـ76 نقطة في صدارة البريميرليغ بفارق 25 نقطة كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي، فيما ظل نوريتش في مؤخرة الترتيب برصيد 18 نقطة فقط.