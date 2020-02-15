هدف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. ساديو ماني يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره نوريتش سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019-2020.

نوريتش 0 × 1 ليفربول | هددددددددددددددددددف ماني ????#NORLIV

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/fQNKWUk9pU — #ACL2020 (@_________515) February 15, 2020

ويتطلع الريدز لمواصلة تغريده في القمة وحيدا بفارق كبير من النقاط، هو الأكبر في تاريخ البريميرليغ، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي 22 نقطة، أملاً في التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 73 نقطة من 24 انتصاراً وتعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد 1-1 في 20 أكتوبر الماضي.

ويعيش نوريتش سيتي موسماً سيئاً للغاية، إذ يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأمل في تفادي الهزيمة في مواجهة اليوم، على الرغم من صعوبة المهمة في ظل نتائجه السلبية أمام الريدز، فالفريق لعب 17 مباراة أمام ليفربول بالنظام الجديد للبريميرليغ فاز في لقاءين فقط وتعادل في ثلاثة وخسر 12 مواجهة، كما أن آخر انتصارات نوريتش على الريدز تعود لموسم 1993-1994.

وفشل نوريتش سيتي في تحقيق الفوز في آخر 13 مباراة أمام الريدز في البريميرليغ.

فيما فاز ليفربول في آخر 6 مباريات على أرض نوريتش سيتي، مسجلاً 20 هدفا.