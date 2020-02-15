”فيفا“ يمنح نادي ليفربول حق منع محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد 2020

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، الضوء الأخضر لنادي ليفربول الإنجليزي، إذا أراد منع لاعب الفريق محمد صلاح، من الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي، المشارك في أولمبياد طوكيو، يونيو المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي ”فيفا“، والتر دي غريغوريو، في تصريحات لصحيفة ”صن“ البريطانية: ”بطولة الأولمبياد لكرة القدم للرجال، وجميع مسابقات فيفا التي تتضمن قيودا للسن، غير مدرجة في تقويم المباريات الدولية للرجال في الفترة بين 2018-2024“.

وأضاف: ”وبالتالي فإن الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هذه المسابقة، إذا أرادت ذلك“.

وتابع: ”يحق للألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، منع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو، في ضوء ما سبق“.

يأتي هذا بعد أيام من خروج كلوب في تصريحات صحفية، أكد خلالها عدم تواصله مع صلاح بشأن مشاركته في أولمبياد طوكيو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يرغب في فقدان لاعب بأهمية النجم المصري، في مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، أبدى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، رغبته في استدعاء محمد صلاح، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، ولكنه في الوقت نفسه، ترك الكرة في ملعب الفرعون المصري، سواء بالموافقة أو الرفض.

وبذلك، سيصبح محمد صلاح في موقف صعب، أمام الجماهير المصرية، حال تمسك ليفربول بعدم التفريط فيه، وعدم اتخاذ اللاعب موقفا حاسما، أو إبداء رغبة حقيقية في تمثيل منتخب بلده في الأولمبياد.

ومن المعروف أن علاقة محمد صلاح بالاتحاد المصري لكرة القدم، متوترة بعض الشيء في الآونة الأخيرة، منذ أن تجاهل مسؤولو الجبلاية إرسال التصويت الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم، وكان نجم ليفربول أحد المنافسين على الجائزة، ليقوم الأخير بحذف علم بلده من ”تويتر“.