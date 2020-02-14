لامبارد يرحب بضم حكيم زياش لفتح ثغرات في دفاعات المنافسين

يثق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في أن الجناح المغربي حكيم زياش سيضيف اللمسة الإبداعية التي افتقدها خط الوسط هذا الموسم بعد إعلان النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع نجم أياكس أمستردام.

وساعد زياش (26 عاما) أياكس في الفوز بثنائية الدوري والكأس في هولندا الموسم الماضي وسينتقل إلى تشيلسي بعد نهاية الموسم الجاري مقابل 40 مليون يورو (43.36 مليون دولار) بشكل مبدئي بعد الإعلان عن اتفاق الناديين أمس الخميس.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري يوم الإثنين: ”هو لاعب نتمنى بالتأكيد أن يجلب لنا الإبداع ويمنحنا إضافة مختلفة“.

وأضاف: ”يسجل الأهداف ويقدم تمريرات حاسمة ويملك قدما يسرى رائعة، ويلعب بشكل عام في الجهة اليمنى لكن يمكنه اللعب خلف رأس الحربة أيضا، عندما تشاهد مبارياتنا هذا الموسم أحيانا نواجه معاناة لفتح الباب وإيجاد ثغرات بالدفاع“.

وتابع ”أعرف أنه لن ينضم إلينا الآن لكن من المثير للنادي والجماهير معرفة أنه سيكون هنا في الموسم القادم وأعتقد أنه لاعب رائع“.

ولم يضم تشيلسي أي لاعب في فترة انتقالات يناير كانون الثاني الماضي رغم رفع الحظر على التعاقدات وواجه لامبارد أسئلة بشأن انتقال لاعبين جدد إلى ستامفورد بريدج، وينتهي عقد الجناحين المخضرمين بيدرو وويليان بنهاية الموسم الجاري.

وأجاب: ”لا أعرف، يجب أن ننشغل أولا بوضعنا هذا الموسم“ إذ يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وواصل ”الأولوية للبقاء في المربع الذهبي وهذه أهم قضية لنا، لكننا ننسق الجهود دائما لمحاولة التحسن، وربما تكون التحسينات مطلوبة في الصيف وسنسعى للتأكد من الخيارات المناسبة“.