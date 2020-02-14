انتقال حكيم زياش لتشيلسي يجعل يوفنتوس منافسا شرسا لبرشلونة على صفقة هجومية

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد استغلال انتقال المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي إلى تشيلسي الإنجليزي في إبرام صفقة مجانية جديدة.

وانتقل حكيم زياش رسميا إلى تشيلسي بداية من الموسم المقبل، مقابل 40 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 44 مليون يورو؛ طبقا لمتغيرات.

وأشارت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إلى أن انضمام زياش، البالغ من العمر 26 عاما، إلى تشيلسي أنهى تماما أي فرصة لاستمرار البرازيلي ويليان في صفوف البلوز، حيث ينتهي عقد نجم السليساو، البالغ من العمر 31 عاما، بنهاية الموسم الحالي.

ولم يوقع ويليان عقدا جديدا مع البلوز، ما يعني أنه سيكون لاعبا حرا بنهاية الموسم الحالي، ويمكن له أن ينتقل إلى أي ناد آخر دون تكلفة مالية كبيرة.

وبحسب ”إكسبريس“، فإن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في ضم ويليان إلى صفوف البيانكونيري، وذلك رغم العلاقة المتوترة بينه وبين ويليان، عندما كان ساري مدربا للبلوز في الموسم الماضي.

ورغم أن العلاقات بين ساري وويليان لم تكن في أفضل حالاتها، إلا أن البرازيلي الدولي شارك الموسم الماضي في 56 مباراة، وأحرز 8 أهداف وصنع 14 آخرين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة يوفنتوس تضغط على ساري من أجل ضم ويليان إلى صفوف الفريق، وهو ما سيقبله المدرب في ظل الضغوط التي يعاني منها مؤخرا، حيث فقد اليوفي صدارة الدوري الإيطالي، لصالح إنتر ميلان مؤخرا، بفارق الأهداف مع تساوي الفريقين في النقاط.

وشارك ويليان هذا الموسم في 31 مباراة، وأحرز 5 أهداف وصنع مثلها، حيث يعتمد عليه المدرب فرانك لامبارد في التشكيل الأساسي للبلوز.

ولا يتمتع ساري باستقرار كبير في أرجاء يوفنتوس، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة البيانكونيري تريد التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد.

وقد يعتمد استمرار ساري لموسم جديد على موقف الفريق في بطولة الدوري، ودوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه اليوفي نادي ليون الفرنسي في دور الـ16 للمسابقة يوم 26 فبراير الجاري في فرنسا، قبل أن يتلقيا إيابا في تورينو 17 مارس المقبل.