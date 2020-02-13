الإعصار ”دينيس“ يهدد 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز

يبدو أن الأحوال الجوية ستكون بمثابة ”الكابوس“ على مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووستهام يونايتد التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد الماضي، بسبب العاصفة ”سيارا“.

وحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن عاصفة جديدة على وشك اجتياح مناطق واسعة من المملكة المتحدة، حسب ما أكدته تقارير الأرصاد الجوية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الإعصار ”دينيس“ يقترب بشدة من بريطانيا، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال الأيام الثلاثة المقبلة، الجمعة والسبت والأحد، إذ تشهد تلك الأيام 5 مباريات في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا أن العاصفة دينيس ستشهد رياحا قوية للغاية، مع أمطار غزيرة، وسوف تصل إلى الذروة في الساعات المقبلة.

وتابعت الصحيفة: ”الإعصار دينيس يمكن أن يتسبب في أزمة كبيرة حال إلغاء بعض المباريات نتيجة الطقس السيئ، كما حدث في مباراة مانشستر سيتي ووستهام يونايتد، التي تقرر إقامتها يوم الأربعاء الـ19 من فبراير“.

وسوف تقام غدا الجمعة مباراة واحدة بين وولفرهامبتون وليستر سيتي، في حين تقام يوم السبت مباراتا ليفربول ونورويتش سيتي، وساوثهامبتون وبيرنلي، في حين يلتقي يوم الأحد كل من أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير، وأرسنال مع نيوكاسل يونايتد.

وأشارت ”إكسبريس“ إلى أن المباريات الخمس خلال الأيام الثلاثة المقبلة ستكون عرضة للتأجيل، حال تدهور الأحوال الجوية بصورة يصعب من خلالها إقامة المباريات في مواعيدها، خاصة مع صعوبة تنقل الجماهير بين الملاعب، واحتمالات تعرضها لحوادث على الطريق جراء العاصفة والرياح والأمطار الشديدة المتوقعة.