مانشستر سيتي يحدد بديل أغويرو وينافس ريال مدريد على الصفقة

بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التفكير في مرحلة ما بعد المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للسيتي، وأكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرمييرليغ.

وينتهي عقد أغويرو 31 عاما، مع مانشستر سيتي في صيف 2021، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن مسؤولي مانشستر سيتي وضعوا المهاجم النرويجي أيرلينغ هالاند على رأس المطلوبين لخلافة أغويرو في صفوف السيتي، بعد 18 شهرا من الآن.

وأحرز أغويرو 252 هدفا خلال 363 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المنافسات منذ انتقاله إلى صفوف الفريق من أتلتيكو مدريد الإسباني في صيف 2011.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة مانشستر سيتي ترى أن هالاند هو البديل الأنسب لأغويرو في صفوف الفريق خلال الموسم بعد المقبل، خاصة أن اللاعب النرويجي يملك شرطا جزائيا رفقة فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني بقيمة 75 مليون يورو، حيث يستطيع الرحيل عن ”أسود الفستفالين“ في صيف 2021 مقابل سداد الشرط الجزائي.

وانتقل هالاند من نادي رد بول سالزبورغ النمساوي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في يناير الماضي، بعد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وأحرز هالاند هذا الموسم 36 هدفا، خلال 27 مباراة لعبها مع سالزبورغ ودورتموند، وقدم مستوى رائعا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث كاد فريقه السابق يطيح بحامل اللقب ليفربول الإنجليزي خارج المسابقة من دور المجموعات، إلا أن خبرة الريدز حسمت الموقف في الجولة الأخيرة.

ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات هالاند أيضا، كي يكون بديلا للفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده بعد 18 شهرا من الآن.