عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ساري مطمئن“.. وبرشلونة يبحث عن ”تعاقدين“.. و“القتال من أجل ساليسو“ (صور)

شكل تأكيد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي وبحث نادي برشلونة عن مهاجم ولقاءات دوري أبطال آسيا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاءات الكؤوس في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وأخبار الأندية السعودية ودوري الخليج العربي الإماراتي وأخبار تعاقدات الأندية الإنجليزية مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال داني سيبايوس، والذي قال: ”التغيير الذي قدمه ريال مدريد كان وحشيا“.

كما اهتمت بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وغرناطة.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”ديمبلي يغيب 6 أشهر وبرشلونة بإمكانه التعاقد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة وغياب ديمبيلي لـ6 أشهر وكتبت: ”ديمبلي يغيب 6 أشهر: تعاقد وتعاقد“.

كما تحدثت عن البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة لبايرن ميونخ، وكتبت: ”أول عرض لكوتينيو“.

كما تحدثت عن مشاكل دفاع برشلونة، وكتبت: ”أروخو إمكانية لدفاع برشلونة أمام خيتافي“.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وغرناطة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، وكتبت: ”ديمبلي 6 أشهر“، و“إلى التعاقد“.

كما تحدثت عن ذهاب نصف النهائي الأول لكأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وغرناطة.

آس

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بمدافع بلد الوليد البنيني محمد ساليسو وكتبت: ”القتال من أجل ساليسو“.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأول والذي يجمع أتلتيك بلباو وغرناطة.

الصحيفة اهتمت بعثمان ديمبلي جناح برشلونة، وكتبت: ”ديمبلي 6 أشهر خارج الملاعب“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وأخبار الصفقات المنتظرة، وكتبت: ”يخطط سولشاير لصرف 160 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جيمس ماديسون وجاك غريليش“.

كما تحدثت عن تشيلسي واهتمامه بالمغربي حكيم زياش، وكتبت: ”فرانك لامبارك يهاجم بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني لضم زياش“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قمة ربع نهائي كأس فرنسا بين أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا وكتبت: ”لا وجود لمكانين“

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه 6 أشهر، وكتبت: ”نهائيات أمم أوروبا دون ديمبلي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء نصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ونابولي وكتبت: ”أول نصف نهائي إنتر يتحدى نابولي غاتوزو من أجل أخد الأسبقية“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، وكتبت: ”ساري مطمئن في هذا الشهر الذي ستلعبه يوفنتوس“.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ونابولي، وكتبت: ”إنتر يريح لوتارو أمام نابولي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على دوري أبطال آسيا وكتبت عن تعادل النصر أمام السد: ”العبيد يعيد النصر“، وعن فوز التعاون أمام الشارقة: ”سكري آسيا يبدع“.

كما تحدثت عن الأهلي وكتبت: ”السومة يعود أمام الاستقلال“، وعن إقالة الاتحاد لمدربه كتبت: ”التهكم يقيل كات“.

كما اهتمت بأخبار الأندية وكتبت: ”البلطان والمدلج يبحثان عن الرئيس“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على خسارة العين والشارقة في بداية مشوارهما بدوري أبطال آسيا، وكتبت: ”العين والشارقة لم ينجح أحد“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي الإماراتي، وكتبت :“مواجهات الخمسة الكبار تكشف الأسرار“.

كما اهتمت بملف دولي حول نجوم لم ينصفهم الإعلام، وكتبت: ”أساطير الصمت“.