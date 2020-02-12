تقارير: تشيلسي متمسك بضم حكيم زياش في الميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي يسعى بقوة لضم حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ورغب النادي اللندني في الحصول على خدمات اللاعب المغربي في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضي.

ولم يتمكن تشيلسي من ضم أي لاعب جديد، في الشهر الماضي، على الرغم من تقليص فترة عقوبة حظر التعاقدات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“، فإن المدرب فرانك لامبارد ما زال متمسكا بفكرة التعاقد مع زياش، في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن زياش كان من أبرز أهداف لامبارد في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضحت أن لامبارد شعر بالإحباط لعدم إبرام أي صفقات في موسم الانتقالات الشتوي، ومن ضمنها صفقة زياش، ومن ثم فهو متمسك باتمام تلك الخطوة نهاية الموسم الحالي.

وأفادت أن القيمة المالية لحكيم زياش تصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن زياش مطلوب كذلك من قِبل مانشستر يونايتد وآرسنال.

يذكر أن زياش انضم الى أياكس أمستردام في عام 2016، وخاض مع الفريق الهولندي 159 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 82، وينتهي عقده في 2022، كما تُوج بلاعب العام في هولندا سنة 2018.