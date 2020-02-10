تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد يطاردون هداف نابولي ”المجاني“

قرر البلجيكي درايس ميرتنز مهاجم نابولي الرحيل عن النادي الإيطالي مجانا الصيف المقبل، ما دفع كبار البريميرليغ تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال إلى الصراع للتعاقد معه.

وسينتهي عقد الدولي البلجيكي البالغ من العمر 32 عاما في يونيو/حزيران المقبل، لكنه لم يكن مستعدا لمغادرة النادي الشهر الماضي، لأنه على وشك تحطيم الرقم القياسي الذي سجله الهداف السلوفاكي ماريك هامشيك ليتصدر هدافي نابولي عبر التاريخ، ويريد تحطيم هذا الرقم ثم الرحيل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن تشيلسي كان قريبا من ضم ميرتنز خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي وقدم عرضا قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني لكن اللاعب رفضه.

وكان ميرتنز يميل بشدة إلى الانتقال إلى ستامفورد بريدج خلال يناير/كانون الثاني الماضي ليكون مهاجما للفريق إلى جوار تامي أبراهام، لكن الصفقة فشلت.

ويتردد أن مانشستر يونايتد وآرسنال وإنتر ميلان تواصلوا مع وكيل أعمال الدولي البلجيكي خلال الشهرين الماضيين.

ويسعى آرسنال أيضا للتعاقد مع المهاجم الدولي الصيف المقبل حيث يسعى النادي للإنفاق بحذر على التعاقدات الخارجية.

ورغم فشل محاولات إقناع ميرتنز باللعب خارج إيطاليا، إلا إن محاولات نابولي لتجديد عقده إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي فشلت أيضا، ما يرجح رحيله.

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إنه يريد 7.5 مليون يورو (6.3 مليون جنيه إسترليني) سنويا لمدة موسمين، لكن عرض نابولي بلغ 4 ملايين يورو (3.3 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى مليون يورو (845 ألف جنيه إسترليني) إضافية في صورة مكافآت أداء.

ويتأخر ميرتنز بفارق 3 أهداف فقط عن تحطيم الرقم القياسي لهدافي نابولي عبر التاريخ الذي يملكه المهاجم السابق هامشيك والبالغ 121 هدفا للنادي، لكنه فشل في هز الشباك خلال هزيمة نابولي المفاجئة 2/3 على أرضه أمام ليتشي أمس الأحد.

وخاض ميرتنز 306 مباريات لصالح فريق المدير الفني الإيطالي غينارو غاتوسو منذ انضمامه إلى النادي من أيندهوفن الهولندي العام 2013.