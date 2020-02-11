ليفربول يستعد لتقديم عرض مذهل لربط فان دايك فترة طويلة

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل لقب بطولة أوروبا ينوي تحصين مدافع فيرجل فان دايك ضد الإغراءات بتقديم عرض جديد له تتجاوز قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

ووقع المدافع الهولندي البالغ من العمر 28 عاما عقدا لمدة خمس سنوات عند انضمامه من ساوثامبتون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني 2018.

وقال مصدر في ليفربول لموقع Football Insider، إن النادي حريص على الاحتفاظ بالمدافع الهولندي فارع الطول عن طريق عقد مفاوضات جديدة معه بشأن عقد محسّن قبل الصيف المقبل.

وسيحصل من خلال عقده الجديد على زيادة كبيرة في راتبه الحالي الذي يبلغ 125 ألفا إسترلينيا أسبوعيا، ليجني 150 ألفا إسترلينيا بالإضافة إلى مكافآت قد تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني في مجملها.

وتشمل الصفقة الجديدة العديد من المزايا المربحة للدولي الهولندي، منها مكافأة قدرها ستة ملايين جنيه إسترليني عند التوقيع، إضافة إلى مكافأة ولاء إضافية بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني، ثم مكافأة قدرها أربعة ملايين جنيه إسترليني عندما يخوض 150 مباراة مع ليفربول.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل على مكافآت على أهدافه وخروج فريقه بشباك نظيفة في المباريات الرسمية حيث يعتبر ملاك النادي أن تجديد عقد فان دايك أولوية، إذ يعتبرونه عاملا رئيسيا في هيمنة ليفربول على كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

كان لفان دايك تأثير مذهل منذ وصوله إلى ”أنفيلد“ بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض كل مباريات فريقه في الدوري هذا الموسم، والتي فاز بها الفريق باستثناء تعادل واحد على أرض مانشستر يونايتد في 25 مباراة.

وتوج قائد هولندا كذلك العام الماضي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يمنحها ”اليويفا“، وهو أول مدافع يفوز بها.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى أن قلب الدفاع الهولندي هو هدف مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ورصد 150 مليون جينه إسترليني (نحو 195 مليون دولار) لضم عملاق الدفاع الهولندي.