براتب كبير وميزانية تعاقدات ضخمة.. يوفنتوس يواصل إغراء غوارديولا

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن يوفنتوس لم يستسلم في قضية تعيين الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مدربا للفريق، رغم محاولته الصيف الماضي قبل تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا خلفا لماسيميليانو أليغري.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الفريق الإيطالي ما زال يؤمن بإمكانية التعاقد مع المدرب الإسباني خصوصا في ظل تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي والأخبار حول رغبة الإدارة في التخلص من ماوريسيو ساري خلال الموسم أو في نهايته.

وأكدت الصحيفة أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس مقتنع بأن الإسباني بيب غوارديولا هو ما ينقص الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا بعد غياب طويل والفشل في النهائي عدة مرات.

ويرغب يوفنتوس في إقناع مدرب مانشستر سيتي الحالي بوضع مبلغ كبير على الطاولة للتعاقدات ولراتبه السنوي من أجل القبول بقيادة السيدة العجوز.

ويأمل يوفنتوس في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول مقابل 150 مليون جنيه استرليني لتعزيز خط دفاعه، كما يملك الفريق في مفكرته عدة صفقات مهمة للصيف القادم.

وعبر الإسباني بيب غوارديولا سابقا عن رغبته في البقاء في مانشستر سيتي، لكن النتائج السيئة هذا الموسم تجعل الفريق الإيطالي يطمع في تغيير رأيه.

وقال مصدر مقرب من يوفنتوس للصحيفة البريطانية: ”أندريا لم يخفِ نهائيا اهتمامه بغوارديولا، هو يعتقد أن المدرب الإسباني يفكر في القدوم لإيطاليا بعد نهاية مشواره في إنجلترا“.

وأضاف المصدر: ”السؤال يبقى هل هي اللحظة المناسبة؟ لكنه سيفعل المستحيل من أجل أن يجعلها ممكنة“.

وحاول يوفنتوس إغراء غوارديولا في الصيف الماضي لكنه فشل في مسعاه ليختار الإيطالي ماوريسيو ساري المدرب السابق لنابولي وتشيلسي لخلافة ماسيميليانو أليغري.