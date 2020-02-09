سطوع الشمس يغضب جماهير السيتيزن بعد تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

أبدت جماهير مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز غضبها بسبب تأجيل مباراة الفريق أمام ضيفه وست هام يونايتد بسبب عاصفة ”كيارا“ رغم أن الشمس سطعت بعد قرار التأجيل وتحسنت الأحوال الجوية بشكل كبير.

واجتاحت العاصفة ”كيارا“ بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة، ورياح تزيد سرعتها على 145 كيلومترًا في الساعة، اليوم الأحد، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية، ومباريات رياضية، وإيقاف خدمات القطارات.

وتأجلت المباراة التي كانت مقررة، اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة هبوب العاصفة كيارا، وأشار سيتي في بيان:“نتيجة لاستمرار وتصاعد الأحوال الجوية السيئة، وحرصًا على سلامة الجمهور والطواقم الفنية تقرر تأجيل المباراة“.

لكن صحيفة ”صن“ البريطانية أشارت إلى الجماهير أبدت غضبها من قرار التأجيل الذي تم قبل موعد المباراة بفترة طويلة خاصة بعد سطوع الشمس فيما بعد.

وما زاد الجماهير إحباطًا إقامة مباراة شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس رغم أنها أقيمت قبل مباراة سيتي ووست هام بساعتين ونصف الساعة.

وسيعاني سيتي حامل لقب البريميرليغ من تأجيل هذه المباراة في ظل جدوله المضغوط، حيث سيخوض 8 مباريات خلال الفترة من 22 فبراير/شباط الحالي إلى 14 مارس/ آذار المقبل، بالإضافة إلى استعداده لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين أمام أستون فيلا في الأول من مارس/آذار المقبل.

لذلك أبدت جماهير سيتي غضبها من قرار التأجيل الذي جاء في وقت مبكر جدًا، حيث سطعت الشمس في وقت لاحق ما دفع بعض هذه الجماهير للتعبير عن غضبها عبر تويتر.

وقال أحدهم:“طقس رائع في مانشستر الآن، أجواء المدينة رائعة“، وقال آخر:“الشمس سطعت في مانشستر“.

وقال ثالث ساخرًا:“أعتقد أن شخصًا ما ألغى المباراة قبل وصولي للملعب بعشرين دقيقة فقط.،لأن الشمس ساطعة … لا رياح ولا مطر“.

وسخر أحد جماهير سيتي من قرار التأجيل بشكل مضحك قائلًا:“واو.. هذا الطقس في مانشستر.. إنه رائع والسماء زرقاء.. كان يجب أن يعودوا إلى تقنية حكم الفيديو VAR قبل اتخاذ هذا القرار“.

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني في الترتيب برصيد 51 نقطة من 25 مباراة متخلفًا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المنفرد بالصدارة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز 18 برصيد 24 نقطة.