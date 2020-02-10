 نادي ليفربول يتلقى خبرا سارا بشأن ساديو ماني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي ليفربول يتلقى خبرا سارا بشأن ساديو ماني (فيديو)

نادي ليفربول يتلقى خبرا سارا بشأن ساديو ماني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف فيديو نشره النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، عن اقتراب عودته للملاعب.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ماني عبر خاصية ”الأستوري“ على ”إنستغرام“، استعداداته القوية وتدريباته بالكرة بشكل منفرد، مما يؤكد تعافيه واقتراب عودته لصفوف ”الريدز“.

وكان النجم السنغالي قد تعرض لتمزق عضلي خلال مشاركته أمام فريق وولفرهامبتون، الشهر الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وغاب ماني إثر تلك الإصابة عن مواجهة ويستهام وساوثهامبتون في البريميرليغ.

ويتمتع ليفربول حاليا بفترة العطلة الشتوية قبل مواجهة نورويتش سيتي، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ليفربول
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
ليفربول
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث