نادي ليفربول يتلقى خبرا سارا بشأن ساديو ماني (فيديو)

كشف فيديو نشره النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، عن اقتراب عودته للملاعب.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ماني عبر خاصية ”الأستوري“ على ”إنستغرام“، استعداداته القوية وتدريباته بالكرة بشكل منفرد، مما يؤكد تعافيه واقتراب عودته لصفوف ”الريدز“.

وكان النجم السنغالي قد تعرض لتمزق عضلي خلال مشاركته أمام فريق وولفرهامبتون، الشهر الماضي، في الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني يتدرب بشكل منفرد بعد عودته من الاصابة، ساديو سيكون جاهز للمشاركة امام نوريتش سيتي في الجولة القادمة.

pic.twitter.com/wlCMiLt9Ar — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) February 10, 2020

وغاب ماني إثر تلك الإصابة عن مواجهة ويستهام وساوثهامبتون في البريميرليغ.

ويتمتع ليفربول حاليا بفترة العطلة الشتوية قبل مواجهة نورويتش سيتي، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.