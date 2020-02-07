ساديو ماني يداعب محمد صلاح قبل عودته الوشيكة للملاعب (شاهد)

داعب السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول وأفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي زميله المصري محمد صلاح، عبر نشره صورة على حسابه في انستغرام إلى جوار زميله الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، وعلق عليها قائلا: ”استعد للعودة للملاعب مع صديق محمد صلاح“.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية أن ماني سيكون جاهزا لخوض مباراة نوريتش سيتي يوم السبت 15 فبراير/الحالي، بعد إصابته في الفوز 2-1 على ولفرهامبتون في الدوري يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب ماني منذ ذلك الوقت عن مباريات وست هام وساوثامبتون في الدوري ومواجهتي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شروزبري.

وقبل الفوز على وست هام قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: ”ساديو لن يشارك أمام وست هام وربما ساوثامبتون. بعد ذلك يجب أن يكون بخير. الأسبوع الراحة الذي لدينا بعد ذلك بالنسبة له مثالي للعودة إلى المسار الصحيح“.

وأضاف كلوب: ”لديه تمزق طفيف في عضلات الفخذ الخلفية، لكن بالطبع عندما تخوض ثلاث مباريات في أسبوع، فهذا يعني أنه سيغيب عن هذه المباريات الثلاث.

ونشر ماني صورته إلى جوار لوفرين المصاب أيضا داخل مركز تدريب ليفربول في ميلوود اليوم الجمعة، وداعب خلالها صلاح الذي غاب عن حفل تتويج ماني الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2019 والتي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية.

View this post on Instagram Getting Ready with @mosalah friend ???? A post shared by Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) on Feb 7, 2020 at 4:39am PST

ومن المعروف أن الدولي الكرواتي، الذي شارك في احتلال منتخب بلاده المركز الثاني في كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، تربطه صداقة متينة مع صلاح.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد انتهاء الجولة 25 للمسابقة، ليقترب من لقبه الأول في البريميرليغ منذ 30 عاما.