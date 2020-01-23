ساديو ماني يكشف سر ”العضلات المفتولة“ للاعبي ليفربول

أشاد السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول بعقلية الفريق والعمل الشاق الذي يبذله اللاعبون، وكشف أن اللاعبين يذهبون للتدريب مبكرا؛ من أجل اقتناص مكان في صالة الألعاب الرياضية ”الجيم“.

ولم يخسر ليفربول أي مباراة في الدوري هذا الموسم، ويتقدم في الصدارة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراتين أكثر من فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

ونال لاعبو ليفربول استحسانًا كبيرًا لشكلهم البدني الرائع، خاصة النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثاني في مانشستر يونايتد وخلع قميصه ليظهر مدى التطور البدني والعضلي على جسمه.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن ماني أشاد بمعدلات العمل ”الخاصة“ خارج الملعب والتي تساعد على تقدمهم المستمر نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990.

وقال ماني لموقع النادي على الإنترنت قبل مواجهة ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم الخميس: ”بالتأكيد، فإنهم (الجماهير) يرون فقط ما نقوم به على أرض الملعب كل أسبوع، لكن العمل الفردي يبدأ من المنزل والعمل الشاق في الترتيب“.

وأضاف أفضل لاعب أفريقي العام الماضي: ”يمكنك أن ترى، من اليوم الأول عندما أتيت إلى ليفربول، أن اللاعبين يرغبون في التحسن أكثر وأكثر. ويمكنك أن ترى كافة اللاعبين في صالة التدريب قبل ساعة كاملة من موعد التدريب. أعتقد أن هذه إشارة كبيرة على أن الجميع يريد أن يتنافس ويصبح الأفضل، ومثل هذه الأمور تصنع الفارق“.

وفاز ليفربول، بطل أوروبا وكأس العالم للأندية، في آخر 19 مباراة في أنفيلد ولم يخسر على ملعبه في دوري الأضواء منذ أبريل/ نيسان 2017.

ويملك ليفربول 64 من 66 نقطة متاحة حتى الآن هذا الموسم ولم يخسر في آخر 39 مباراة، وهو رقم قياسي للفريق، إذ جاءت آخر هزيمة بسقوطه أمام مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وهز فريق كلوب الشباك في جميع مبارياته في الدوري هذا الموسم، ليعادل أفضل سجل للفريق منذ بداية أي موسم، كما حافظ على نظافة شباكه في آخر ست مباريات.