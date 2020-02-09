تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، التي كانت ستقام، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، نظرا لسوء الأحوال الجوية في مدينة مانشستر.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠ Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed. ???? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

وأعلن نادي مانشستر سيتي عن الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر، موضحا: ”نظرا للظروف المناخية القاسية والمتصاعدة ولصالح سلامة الجمهور والموظفين، تم تأجيل المباراة ضد وست هام مساء اليوم“.

وأضاف البيان: ”اتخذ هذا القرار من قبل ضابط السلامة في مانشستر سيتي بعد التشاور مع أصحاب المصلحة في النادي والمسؤولين في وست هام يونايتد“.

وتابع: ”سيتم نشر مزيد من المعلومات حول إعادة جدولة مباراة اليوم في الوقت المناسب، وستبقى التذاكر صالحة للموعد الجديد، المزيد من التفاصيل سوف تعلن في الوقت المناسب“.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره وست هام في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019/2020، بنتيجة خمسة أهداف دون رد .

⚠ MATCH POSTPONED ⚠ We can confirm that today’s Premier League fixture against @ManCity has been postponed due to safety concerns caused by extreme weather conditions.https://t.co/oi5OWWd6gW — West Ham United (@WestHam) February 9, 2020

وكان سيدخل السيتي مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة لمطاردة ليفربول صاحب الصدارة بفارق 22 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 18 برصيد 24 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

وكان يطمح مانشستر سيتي لإيقاف سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها أخيرا، إذ خسر أمام مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في ”إياب“ نصف نهائي كأس الرابطة، وأمام توتنهام بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.