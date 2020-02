تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، التي كانت ستقام، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، نظرا لسوء الأحوال الجوية في مدينة مانشستر.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠

Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.

???? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM

— Manchester City (@ManCity) February 9, 2020