لحل أزمة مانشستر سيتي الدفاعية.. هدف برشلونة السابق على رادار غوارديولا

يسعى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم خط دفاع فريقه، بعد التراجع الواضح في نتائج السيتي خلال الموسم الجاري.

ويعاني السيتيزن منذ بداية الموسم من نقص واضح في مركز قلب الدفاع بعد رحيل البلجيكي فينسنت كومباني قائد الفريق، والإصابة التي تعرض لها ايمريك لابورتي في مستهل حملة رفاق غوارديولا للدفاع عن لقب البريمييرليغ.

صخرة إنتر ميلان

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن بيب غوارديولا قد حدد اسم السلوفاكي ميلان سكرينيار لتدعيم خط دفاع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وبدأ اهتمام السيتي بضم سكرينيار منذ صيف 2018، إلا أن هذا الاهتمام لم يترجم إلى تحرك فعلي لضم اللاعب، وهو ما قد يتغير في الميركاتو الصيفي القادم بنهاية الموسم الحالي.

ويعتقد غوارديولا أن قوة خط الدفاع تشكل ركيزة أساسية للفوز ببطولة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.

هداف برشلونة

وأشار الموقع الإيطالي في تقريره إلى أن سكرينيار كان يحظى باهتمام واضح من برشلونة الإسباني في فترات سابقة، إلا أن هذا الاهتمام قد خفت مؤخراً.

ويلعب سكرينيار البالغ من العمر 25 عاماً دوراً محورياً في تشكيلة أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان.

ويستعد النيراتزوري لمواجهة ميلان في موقعة نارية مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ومن المنتظر أن يلعب سكرينيار دوراً هاماً في هذه المباراة.

موقف إنتر ميلان

وذكر ”كالتشيو ميركاتو“ أن احتمالية رحيل سكرينيار بنهاية الموسم لا تزعج مسؤولي إنتر ميلان كثيراً.

ويرجع الفضل في تعامل إنتر ميلان مع ملف المدافع السلوفاكي بأريحية وهدوء إلى خطوة تمديد عقد اللاعب في مايو الماضي، لينتهي في عام 2023.

وحدد مسؤولو النيراتزوري قيمة انتقال سكرينيار بما لا يقل عن 70 -80 مليون يورو.