بيب غوارديولا يرفض رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

رفض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي التعليق عن اهتمام فريقه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الخلاف الأخير داخل الفريق الإسباني الذي فتح الباب حول رحيله في الصيف القادم.

وقال بيب غوارديولا قبل مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز تعليقا على الأخبار التي ربطت الفريق الإنجليزي بنجم برشلونة: ”ميسي هو لاعب لبرشلونة وسيبقى وهذه أمنيتي، لا أتكلم عن لاعبين ينتمون لفريق آخر“.

وأكد المدرب الإسباني أن نجمه رحيم سترلينغ يعاني من إصابة ويحتاج للوقت للتعافي وقال: ”لديه إصابة في أوتار الركبة سنرى يحتاج لأسابيع للتعافي، لكننا سننتظر إن كان يستطيع اللحاق بلقاء ريال مدريد“.

كما أشاد بيب غوارديولا بمهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق رغم كثرة إصاباته وقال: ”الملك أغويرو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إصاباته لكنه متواجد دائما، إنه لاعب من طراز عالمي وإنسان رائع“.

ووضعت عدة تقارير إعلامية مانشستر سيتي كوجهة محتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خلافه الأخير مع المدير التقني الفرنسي إيريك أبيدال خصوصا في ظل علاقته الجيدة بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا والذي تألق في فترة قيادته لبرشلونة.

وما زالت الأزمة مشتعلة في برشلونة رغم الصلح الذي قاده الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو بين ميسي وأبيدال وزادت الهزيمة أمام أتليتك بلباو والتي أدت إلى الخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا حدة الأزمة بين القادة الكبار والإدارة.