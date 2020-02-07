بقصة شعر مختلفة.. مورينيو يظهر بنيولوك جديد (شاهد)

ظهر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنيولك جديد، وبشكل مختلف عما كان يظهر عليه.

وتداول عدد من المغردين صورة لـ“مورينيو“ بقصة شعر جديدة، بعد أن أزال شعره تمامًا وأصبح أصلع.

يذكر أن جوزيه مورينيو أثار الجدل مؤخرًا بعد أن طالب حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بالاستعانة بالشاشات الموجودة في جانب الملعب قبل اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه أقرّ بأن مشاهدة الإعادة بنفسه قد تفقده صوابه.

وانتشر فيديو لـ“مورينيو“ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يعترض بشدة أمام الحكم الرابع بعد قرار لحكم الفيديو المساعد في انتصار توتنهام 2-0 على مانشستر سيتي، الأحد الماضي، وقال المدرب إن المشاعر غلبته.

وأضاف مورينيو خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون، أمس الأربعاء:“أعتقد أن وجود الشاشة أمامنا قد يفقدنا صوابنا، ونشاهد الواقعة تمامًا مثلما يفعل حكم الفيديو المساعد، ولا يراها الحكام مثلما نفعل. رد فعلي جاء بناءً على مشاهدتي لكل شيء عبر الشاشة، وانتشر هذا الفيديو بشكل يخالف الحقيقة“.

واستشاط مورينيو غضبًا قبل نهاية الشوط الأول، إذ أعتقد أن رحيم سترلينغ لاعب السيتي كان يجب أن يحصل على بطاقة حمراء بدلًا من إنذار بسبب مخالفة ضد ديلي آلي.

وزاد غضبه حين أفلت مهاجم السيتي من الحصول على الإنذار الثاني بداعي ادعاء السقوط في المنطقة.

وقال مورينيو:“شعرت بإحباط بالغ لأن سترلينج لم يحصل على بطاقة حمراء وتكرّر الأمر مجددًا، وفي دقيقة واحدة كنت أغالب الضحك وفي دقيقة أخرى كنت أستشيط غضبًا“.