ماذا قال مورينيو بعد خسارة توتنهام أمام مانشستر يونايتد؟

اعترف جوزيه مورينيو أن فريقه السابق مانشستر يونايتد استحق الفوز 2-1 على فريقه الجديد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء وكال المديح لماركوس راشفورد.

وتولى مورينيو تدريب توتنهام الشهر الماضي بعد نحو عام من إقالته من تدريب يونايتد.

وقال مورينيو الذي تأخر فريقه بهدف راشفورد في الدقيقة السابعة ”أعتقد أن (يونايتد) استحق الفوز بفضل أدائه في الشوط الأول. لم نبدأ بشكل جيد على الإطلاق.

”أعتقد أن (يونايتد) كان الأفضل في أول 30 دقيقة وأعتقد أن السبب في ذلك أننا لم ندخل المباراة وطريقة اهتزاز شباكنا بالهدف الثاني. أعتقد أن يونايتد استحق الفوز“.

وأشار مورينيو إلى أن فريق المدرب أولي جونار سولشار الذي تعادل مع أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في آخر مباراتين في الدوري قدم أفضل أداء له ضد إحدى الفرق الكبرى.

وقال ”نتائج يونايتد ضد الفرق القوية كانت جيدة هذا الموسم سواء تشيلسي أو ليفربول أو ليستر سيتي.

”الأمور سهلة بسبب أسلوب لعب يونايتد. الفريق ليس خائفًا بالاعتماد على نهج دفاعي. الأمور أسهل بهذا الشكل ضد الفرق الكبيرة التي تريد الاستحواذ على الكرة“.

وكال المدرب البرتغالي، الذي رحل عن يونايتد بعد موسمين ونصف الموسم، المديح لمهاجمه السابق راشفورد.

وأضاف ”عندما يلعب في الناحية اليسرى فهو خطير للغاية وكنت أعلم ذلك وأبلغت اللاعبين بالأمر. هدفه الأول هو هدف معتاد من راشفورد بالانطلاق إلى داخل الملعب. لاعبو فريقي كانوا يعلمون ذلك جيدًا“.

ولم تكن مفاجأة أن يمدح سولشار مهاجم إنجلترا البالغ عمره 22 عامًا والذي قدم أداءً يعكس إمكاناته.

وقال المدرب النرويجي ”هذا أفضل أداء يقدمه معي. كان ناضجًا وقويًّا ضد لاعبين جيدين في الدوري الممتاز“.

ومع تشكيك البعض في سولشار بعد أسوأ بداية ليونايتد في الدوري منذ موسم 1988-1989 تقدم الفريق إلى المركز السادس في دفعة معنوية كبيرة.

وتابع سولشار ”النقاط الثلاث كانت مهمة للغاية لنا. تعادلنا كثيرًا هذا الموسم وأهدرنا الكثير من النقاط في مباريات كنا متقدمين فيها.

”اتخذنا القرارات التي كان يجب اتخاذها، ونتطلع لبناء هذا الفريق ليعود أقوى وعندما فكرت في ذلك لم أكن أعتقد أنه يمكن تحقيقه على المدى القصير“.

وأضاف ”عندما نقلب الأمور ونفوز في ثلاث أو أربع مباريات متتالية سنحصل على الشعور بمانشستر يونايتد المعتاد مرة أخرى“.