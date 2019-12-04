ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أهداف جيمي فاردي وساديو ماني وراشفورد (صورة)

هز جيمس فاردي الشباك للمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليقود ليستر سيتي للفوز 2-صفر على ضيفه واتفورد متذيل الترتيب محققا انتصاره السابع على التوالي في الدوري ليحافظ على المركز الثاني.

كما قاد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، فريقه إلى عبور ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وأحرز ساديو ماني هدفًا في اكتساح ليفربول لإيفرتون في ديربي ميرسيسايد.

وفيما يلي قائمة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي كاملة:

1- جيمي فاردي ”ليستر سيتي“ 14 هدف.

2- تامي أبراهام ”تشيلسي“ 11 هدف.

3- بيير أوباميانع ”آرسنال“ 10 أهداف.

4- ماركوس راشفورد ”مانشستر يونايتد“ 9 أهداف.

5- سيرجيو أغويرو ”مانشستر سيتي“ 9 أهداف.

6- ساديو ماني ”ليفربول“ 9 أهداف.

7- داني إنغر ”ساوثهامتون“ 8 أهداف.

8- رحيم سترلينغ ”مانشستر سيتي“ 8 أهداف.

9- تيمو بوكي ”نورويتش سيتي“ 8 أهداف.

10- هاري كين ”توتنهام“ 7 أهداف.