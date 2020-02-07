استاد توتنهام مرشح لاستضافة نزال جوشوا

قال إيدي هيرن مروج مباريات الملاكم أنطوني جوشوا، إن بطل العالم في الوزن الثقيل يرغب في إقامة نزاله التالي في لندن، في يونيو حزيران، وإن استاد توتنهام هوتسبير الذي تبلغ سعته 62 ألف متفرج هو الأقرب لاستضافة المواجهة.

وفاز البريطاني جوشوا (30 عاما) على المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور في السعودية، ليستعيد ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام بريطانية، أن جوشوا قريب من التوصل لاتفاق من أجل مواجهة البلغاري كوبرات بوليف، وهو منافسه الإجباري على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأبلغ هيرن شبكة ”سكاي سبورتس“: ”جوشوا يرغب في إقامة النزال في لندن في يونيو. نحن على وشك التوصل لاتفاق. استاد توتنهام هو الأقرب وهذا ما طلبه مني. سننفذ ذلك من أجله“.

وأضاف: ”تلقينا عروضا من الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا وتركيا“.

وتابع: ”لقد أوضح لي أنه يرغب في العودة لدياره وخوض النزال في لندن“.

وكانت آخر مواجهة لجوشوا في لندن، في سبتمبر أيلول 2018، عندما هزم ألكسندر بوفتكين باستاد ويمبلي.