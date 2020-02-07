رئيس نادي ليفربول: الموسم الحالي قد لا يتكرر

قال توم ويرنر رئيس ليفربول إن جماهير فريقه عليها أن تستمتع ”بالموسم الحلم“ للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ ربما لن يشهدوا مثله على الإطلاق.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو لقبه الأول في الدوري في 30 عاما إذ انتصر فريق المدرب يورغن كلوب في 24 من 25 مباراة حتى الآن ويتقدم بفارق 22 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب وهو أكبر فارق من النقاط لفريق الصدارة عند هذه الفترة من الموسم في تاريخ البطولة.

وأبلغ ويرنر الصحفيين ”دوما أقول للجميع إن عليهم الاستمتاع بذلك وبهذا السجل الذي حققناه حتى الآن. لا أعتقد أنه سيتكرر في المستقبل القريب“.

وأضاف ”لم نحقق أي شيء بعد لكن في الوقت ذاته فإنه يمكن للجميع وليس جماهير ليفربول فقط الاستمتاع بنوعية كرة القدم التي نقدمها“.

وأضاف ”كمشجع فهذا موسم حلم حتى الآن وفي كل أسبوع يبدو أننا نعثر على نجم جديد نحتفي به… سنستمتع بقدر أكبر عندما ينتهي الموسم“.

ونال ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما حصد لقب كأس العالم للأندية هذا الموسم.

وتابع ”أستمتع بكل أسبوع. هذا فريق يستمتع بلعب كرة القدم وهناك شخصية متميزة للفريق داخل وخارج أرض الملعب“.

وسيحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي في الدوري يوم 15 فبراير شباط.