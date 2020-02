كريتشلي يشكر ميلنر على إلهام صغار نادي ليفربول أمام شروزبيري في كأس الاتحاد الإنجليزي

أشاد نيل كريتشلي، مدرب ليفربول تحت 23 عاما، بالمخضرم جيمس ميلنر بعد إلهام أصغر تشكيلة في تاريخ النادي للفوز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام شروزبيري تاون، يوم الثلاثاء.

وبعد قرار المدرب الألماني يورغن كلوب بإراحة الفريق الأول في مباراة الإعادة، بسبب الحصول على عطلة شتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذ ميلنر (34 عاما) قرارا بمنح دفعة للتشكيلة الشابة قبل اللعب في أنفيلد في مباراة حسمها أصحاب الأرض بنتيجة 1-صفر.

وقال كريتشلي للصحفيين: ”لقد تدرب معنا وسأل إن كان بوسعه الحضور. وكان ردي هو أعتقد أن الإجابة هي نعم، بكل تأكيد تستطيع. لقد أظهر احتراما كبيرا لنا بسؤاله“.

James Milner is more than the uber professional everyone talks about. He stayed back, trained with baby reds, helped with team talks and watches as a fan. He gets our club. Give him a coaching role, a lifetime of Ribenas and keep him at the club for good.pic.twitter.com/MToMZXemBe

— LFC 360 (@LFC_360) February 5, 2020