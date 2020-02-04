شباب ليفربول يتخطون شروزبري بصعوبة في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

كان لاعبو ليفربول الشبان عند حسن ظن المدرب يورغن كلوب الذي قرر إراحة الفريق الأول بأكمله، وتغلبوا 1-صفر على شروزبري تاون المنتمي للدرجة الثالثة في مباراة الإعادة بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستاد أنفيلد اليوم الثلاثاء.

ولم يكن كلوب موجودا حتى في المدرجات لكنه كان سيبتسم بالتأكيد عندما سجل رو-شون وليامز هدفا غريبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 ليمنح ليفربول الانتصار ومواجهة ضد تشيلسي في الدور الخامس.

وتنفس ليفربول، الذي كانت تشكيلته الأساسية هي الأصغر في تاريخه، الصعداء بعدما أُلغي هدف سجله شروزبري المدعوم بثمانية آلاف مشجع، بواسطة حكم الفيديو المساعد.

وسيواجه واين روني ناديه السابق مانشستر يونايتد في الدور الخامس بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء لصالح ديربي كاونتي في انتصاره 4-2 على نورثامبتون تاون القادم من الدرجة الرابعة.