هدف مباراة ليفربول وشروزبري: الريدز يتقدم بالنيران الصديقة (فيديو)

تقدم ليفربول بهدف في شباك شروزبري، عن طريق النيران الصديقة في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات جولة الإعادة لدور 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز ويليامز شروزبري هدف ليفربول في الدقيقة 74 بالخطأ في مرماه بعد تشتيت الكرة بالرأس ولكنها دخلت في الشباك.

كانت المباراة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وتقدم ”الريدز“ أولاً بهدفين عن طريق دونالد لوف وجونز، ثم عدل النتيجة شروزبري عن طريق كومينغيز.

واقترب فريق ليفربول بشكل أكثر نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد اتساع فارق النقاط مع منافسه مانشستر سيتي، بعد الجولة 25 إلى 22 نقطة كاملة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبعد اتساع الفارق إلى 22 نقطة، بات بإمكان ليفربول حسم اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وذلك إذا استمر نفس فارق النقاط مع الوصيف حتى نهاية ”البريميرليغ“.

وإذا حقق ليفربول الفوز في 6 مباريات متتالية من إجمالي 13 مواجهة متبقية فى منافسات الدوري الإنجليزى، وتحديداً في المباراة 6 أمام كريستال بالاس المحدد لها 21 مارس (آذار) بإمكانه حسم لقب ”البريميرليغ“ مبكراً وتحديداً من الجولة 31.

ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة، بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.