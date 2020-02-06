أندية الدوري الإنجليزي تتراجع عن اتفاقها القديم بشأن سوق الانتقالات

اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، على تغيير موعد فترة انتقالات اللاعبين (الصيفية)، ليصبح في نهاية أغسطس آب، أو بداية سبتمبر أيلول، مثل بقية مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وصوتت أندية الدوري الممتاز لصالح تغيير الموعد في 2017، ليغلق باب الانتقالات قبل بداية الموسم الجديد.

وفي المقابل، حصلت بقية الأندية الأوروبية على 3 أسابيع أخرى لضم لاعبين؛ ما دعا بعض المدربين مثل يورغن كلوب مدرب ليفربول للشكوى من حصول المنافسين على امتيازات أكبر.

وفي ظل هذا النظام في العام الماضي، مُنعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من ضم لاعبين بدءا من التاسع من أغسطس آب، لكنه كان بالإمكان انتقال لاعبين لديها إلى منافسين أوروبيين حتى الثاني من سبتمبر أيلول.

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان بموقعه على الإنترنت، إن قرار العودة للنظام القديم اتخذ بعد اجتماع حملة الأسهم.

وبذلك ستنتهي فترة الانتقالات المقبلة في الساعة 17:00 (16:00 بتوقيت غرينتش)، يوم الأول من سبتمبر أيلول؛ لأن يوم 31 أغسطس آب سيكون عطلة للبنوك في بريطانيا.