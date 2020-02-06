صيف ساخن ينتظر آرسنال.. أرتيتا يخطط لثورة قد تطيح بنجوم الفريق

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يفكر في إحداث ثورة في الفريق الصيف المقبل والتخلي عن عدد من النجوم الذين يملكون أجورا عالية بعد اطلاعه على كل الإيجابيات والسلبيات في فريقه.

وأصبح آرسنال مهددا بعدم التأهل لمسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ سنة 1996، وهو ما يدفع المدرب الإسباني للقبول ببيع عدة نجوم من أجل التخلص من أجور عالية ولتعويض فقدان الفريق إيرادات مالية مهمة تأتي من المشاركات الأوروبية.

ويبقى الثلاثي الغابوني بيير أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت والألماني مسعود أوزيل أبرز المرشحين لمغادرة الفريق الصيف القادم، بحسب الصحيفة.

وقررت إدارة الفريق بيع أي لاعب يرفض تمديد عقده وعدم تركه يرحل مجانا، وهو ما يجعل صيف آرسنال ساخنا في سوق الانتقالات بيعا وشراء.

ويشعر ميكيل أرتيتا باليأس بعد 7 أسابيع من تعيينه ويعتقد أن الفريق لا يملك مشروعا طويل الأمد ويحتاج لعملية جراحية كبيرة تغير جلده وتعطيه نفسا جديدا للمنافسة الموسم القادم محليا.

وينتهي عقد أوباميانغ صيف 2021 ويرغب ميكيل أرتيتا في أن يمدد عقده لكن اللاعب يرفض ذلك ولا يرغب في لعب موسم آخر خارج دوري أبطال أوروبا، ولذلك فهو ينتظر الصيف القادم لتقرير مصيره في انتظار نتائج آرسنال في الدوري الأوروبي، فرصته الوحيدة لبلوغ دوري الأبطال من خلال الفوز باللقب.

ويعتبر المهاجم الغابوني وقائد آرسنال هدفا لعدة فرق أوروبية كبرى من بينها برشلونة، وقد دفع الفريق 60 مليون جنيه استرليني لضمه من بروسيا دورتموند، ويتفهم أرتيتا دوافع إدارة الفريق لبيعه بمبلغ جيد في الصيف المقبل.

بينما يرفض الألماني مسعود أوزيل الرحيل لكونه يتقاضى راتبا أسبوعيا كبيرا يبلغ 350 ألف جنيه استرليني، ولم يقدم هذا الموسم مستوى يؤهله للبقاء، فلم يسجل أهدافا واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لم يقنع المهاجم الفرنسي لاغازيت المدرب الإسباني الشاب ويفكر في تركه يرحل والبحث عن مهاجمين جدد.

وتضم القائمة أيضا بحسب الصحيفة مجموعة من المدافعين كالألماني شكودرن موستافي واليوناني سوكاريتيس والبرازيلي دافيد لويز، وكلهم لاعبون تنتهي عقودهم بعد الموسم القادم ويحتاجون لتمديدها أو الرحيل في الصيف القادم.

ويسافر آرسنال إلى مدينة دبي الإماراتية في عطلة قصيرة للإعداد لما تبقى من الموسم، ويبقى تركيزه على لقاءات الدوري الأوروبي حيث سيواجه أولمبياكوس اليوناني في دور الـ 32.