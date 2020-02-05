أخبار ريال مدريد وبرشلونة: أزمة جديدة تضرب العملاق الكتالوني.. وزيدان يرفض مغازلة طريد الملكي

ضربت أزمة جديدة أروقة نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية، ضمن مسلسل الأزمات التي تحاصر العملاق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وترصد إرم نيوز أخبار الدوريات الخمسة الكبرى: الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، وأكبر أندية العالم ريال مدريد وبرشلونة:

أزمة جديدة تضرب برشلونة

أصبح نادي برشلونة على موعد مع أزمة جديدة بعد التصريحات التي أدلى بها الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني للعملاق الكتالوني، وأثارت حفيظة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واتهم أبيدال لاعبي برشلونة بعدم الاحترافية في عهد المدرب السابق إرنستو فالفيردي، لدرجة أن بعض اللاعبين كانوا يرفضون أداء التدريبات وهو ما رفضه ميسي ورد على التصريحات، مؤكداً أن الأفضل أن يركز كل شخص في عمله.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة يعتزم عقد جلسة جديدة مع أبيدال؛ من أجل إخماد ثورة لاعبي برشلونة نتيجة تصريحات النجم الفرنسي الذي سبق له اللعب باسم النادي.

وتحدث أبيدال في تصريحات لصحيفة (موندو ديبورتيفو) أنه ناقش مع رئيس النادي لبحث إمكانية حسم صفقات جديدة ومميزة في المرحلة القادمة، ومن بينها صفقة المهاجم، رافضاً تحديد هوية اللاعب البديل للنجم الأورغوياني لويس سواريز، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة.

وأشاد أبيدال أيضاً بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي الصاعد فرانسيسكو ترينكاو الملقب بـ“خليفة كريستيانو رونالدو“، موضحاً أنه لاعب جيد ومميز وسيفيد برشلونة على المدى البعيد.

زيدان يرفض مغازلة طريد ريال مدريد

رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد مغازلة اللاعب النرويجي مارتن أوديغارد لاعب ريال سوسييداد، قبل لقاء الفريقين غداً الخميس في كأس الملك، مؤكداً أنه لن يعطي تعليمات محددة لإيقاف خطورة أوديغارد.

وقال زيدان:“ لا أفكر في أي شيء، أوديغارد لاعب في ريال مدريد وسيعود لنا بنهاية الموسم وأنا سعيد بما يقدمه مع سوسييداد“.

واستبعد زيدان بعض النجوم الكبار من قائمته لمباراة سوسييداد، على رأسهم إيدين هازارد وغاريث بيل وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز وداني كارفخال وماريانو دياز وماركو أسينسيو.

نيمار يغازل ميسي

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان لمغازلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة، ما فسره البعض بأنه خطوة من نيمار لإرضاء مشجعي البارسا للعودة للفريق الكتالوني من جديد.

وقال نيمار في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الدولي ”فيفا“: إن اللعب بجوار ميسي تجربة فريدة لأي لاعب، موضحاً أنه أعظم لاعب في التاريخ بلا شك، كما أثنى على زميله كيليان مبابي مشيراً إلى أنه ظاهرة رائعة.

صراع بين إنتر وبايرن على صفقة كانسيلو

تلوح في الأفق بوادر صراع بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني؛ لحسم صفقة التعاقد مع جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة (ذا صن ) البريطانية أن كانسيلو أصبح هدفاً للفريقين في الصيف المقبل، خاصة أنه قد يرحل عن صفوف مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي.

يوفنتوس يطارد نجم تشيلسي

دخل اللاعب الإيطالي جورجينهو نجم وسط تشيلسي الإنجليزي في دائرة اهتمامات نادي يوفنتوس الإيطالي، بحسب تقارير صحفية إيطالية.

وقال جواو سانتوس مدير أعمال اللاعب جورجينهو رداً على هذه الأنباء في تصريحات لموقع (توتو ميركاتو): إن جورجينهو يتمنى المشاركة مع منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

وأوضح أن تواجد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يفتح الباب أمام انضمام جورجينهو إلى الفريق الإيطالي، بعدما عملا سوياً في تشيلسي ونابولي الإيطالي ولكن يجب مراجعة تجربة تشيلسي.