رغم اعترافه بأفضلية ساوثهامبتون.. مورينيو يكيل المديح للاعبي توتنهام

تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب 3-2 على ساوثامبتون أمس الأربعاء فيما خرج مدربه جوزيه مورينيو ليتحدث عن الخيارات القليلة بسبب غياب العديد من اللاعبين البارزين.

وفي غياب موسى سيسوكو وهاري كين بسبب الإصابة وعدم أحقية مشاركة الوافد الجديد ستيفن برجفاين اضطر المدرب البرتغالي لإشراك الفرنسي تانجاي ندومبلي لاعب الوسط الذي لم يكن جاهزا لخوض 90 دقيقة عقب إصابة بسيطة.

وكان ديلي آلي لائقا للجلوس فقط على مقاعد البدلاء بعد تدخل من رحيم سترلينج في الفوز 2-صفر على مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد إذ يعاني من تورم في الكاحل لكنه شارك بعد مرور ساعة من اللعب.

لكن الفرق التي يدربها مورينيو تملك القدرة على تحقيق النتائج ضد مجريات اللعب وأظهر توتنهام قدرا كبيرا لفعل ذلك.

وبعد اعترافه أن الفريق الأفضل خسر في المباراة التي أقيمت باستاد توتنهام كال مورينيو المديح لعزيمة لاعبيه للخروج من المأزق ضد فريق خطير لساوثامبتون اعتمد على الهجمات المرتدة.

وتقدم توتنهام بهدف جاك ستيفنز بالخطأ في مرماه لكنه وجد نفسه متأخرا بثنائية شين لونج وداني إينجس قبل أن يخطف لوكاس مورا وسون هيونج-مين من ركلة جزاء الانتصار.

وأبلغ مورينيو الصحفيين ”كنا في مأزق. العديد من اللاعبين كانوا مرهقين بعد مباراة سيتي. (ساوثامبتون) كان أفضل منا وأقوى من الناحية البدنية وأكثر سرعة. ضغط علينا وكان يملك الحماس وحصل على الفرص. (ساوثامبتون) كان الفريق الأفضل.

”لاعبو فريقي كانوا استثنائيين. رد فعلهم كان مذهلا. روح مذهلة وتواصل رائع مع الجماهير وقدموا كل شيء. لذا أعتقد أن الفريق الأفضل خسر لكن فريقي استحق الفوز“.

وسيمنح مورينيو، الذي قال إن الإصابات تجعل الموسم أكثر صعوبة لفريقه، لاعبيه يوما إضافيا للراحة.

وغاب جيوفاني لوسيلسو بسبب إصابة في الفخذ كما هو حال المهاجم إيريك لاميلا، لكن تشكيلة مورينيو استفادت من حظها لتبلغ الدور الخامس حيث ستستضيف نوريتش سيتي.