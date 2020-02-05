توتنهام يتجاوز ساوثهامبتون ويتأهل لمواجهة نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل توتنهام لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب “هارت وايت لين”.

وسيواجه توتنهام في الدور الخامس نوريتش سيتي.

بادر توتنهام بالتسجيل في الدقيقة 12 بعد خطأ من جاك ستيفنز الذي غالط حارس مرماه أنغوس غان.

ونجح ساوثهامبتون في قلب الأمور لمصلحته من خلال هدفي الإيرلندي شاين لونغ، وداني إينغز.

وأعاد البرازيلي لوكاس مورا اللقاء إلى نقطة الصفر بتعديله الكفة، وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بدقيقتين تحصّل الـ“سبيرز“ على ركلة جزاء حوّلها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين إلى هدف منح فريقه بطاقة العبور.

يذكر أنّ لقاء اليوم هو إعادة للمواجهة بعد أن آلت نتيجة المباراة الأولى بين الفريقين إلى التعادل بهدف لمثله.