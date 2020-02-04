تقرير: بوغبا يبلغ زملاءه في مانشستر يونايتد بقراره النهائي

غاب الفرنسي الدولي بول بوغبا عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ نهاية نوفمبر الماضي، وحتى الآن لم يظهر اللاعب مجددا رفقة المانيو، رغم مرور أكثر من شهرين على غيابه عن الملاعب.

وخلال الفترة الماضية ترددت الكثير من الشائعات حول مستقبل بوغبا في صفوف مانشستر يونايتد، ويبدو أن التقارير التي أكدت أن بوغبا لن يستمر في ”أولد ترافورد“ ستصبح أمرا واقعا.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن بوغبا أبلغ زملاءه في مانشستر يونايتد أن مشواره رفقة الفريق سينتهي في يونيو المقبل، مؤكدا أنه سيرحل عن المانيو بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الرحيل عن مانشستر يونايتد نهائي ولا رجعة فيه، رغم محاولات عدد من زملائه المقربين إقناعه بالاستمرار في صفوف المانيو، حيث يُعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث بدا أن بوغبا قد اتخذ قراره بالفعل، ويريد الخروج من إنجلترا بحثا عن تحد جديد.

ومضت الصحيفة تقول: ”تلك الأنباء الواردة من إنجلترا ستدفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لتجديد طلبه من إدارة الميرينغي بالتعاقد مع بوغبا، خاصة أن وضع اللاعب في مانشستر يونايتد سيكون في صالح النادي الملكي، كون عقد بوغبا ينتهي في صيف 2021، وبالتالي فإن إدارة مانشستر ستكون مجبرة على بيعه بنهاية الموسم، كي لا يرحل مجانا بعد 18 شهرا من الآن“.

ورفض مسؤولو مانشستر يونايتد بيع بوغبا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وتمسكوا بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني، مقابل الاستغناء عن خدمات الفرنسي الدولي، وهو المقابل الذي رأته إدارة ريال مدريد بأنه مبالغ فيه لتنسحب مؤقتا من الصفقة.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن سعر بوغبا يبلغ حاليا 100 مليون يورو.

ولعب بوغبا، 26 عاما، 8 مباريات فقط هذا الموسم، ولم يسجل أي أهداف، وصنع هدفين، حيث تسببت الإصابة في ابتعاده عن الفريق لفترة طويلة.

ويعتبر نادي يوفنتوس الإيطالي أحد الوجهات المحتملة لبوغبا حال رحيله عن مانشستر يونايتد، حيث انتقل اللاعب من البيانكونيري إلى المانيو في صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو.