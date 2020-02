بعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي.. رقم تاريخي غير مسبوق لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلا خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام، 0/2، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وضاعفت الخسارة الفارق في النقاط بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الثاني إلى 22 نقطة، وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن هذا الفارق لم يتحقق في أي جولة بين المتصدر والوصيف، على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أنه أكبر فارق منذ انطلاق البطولة.

Liverpool finish the gameweek 22 points ahead of Man City in second place, the largest lead at the end of a day in English top-flight history.

Champions in waiting. ???? pic.twitter.com/aoeEjSBHyx

— Squawka Football (@Squawka) February 2, 2020