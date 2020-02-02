بعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي.. رقم تاريخي غير مسبوق لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلا خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام، 0/2، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وضاعفت الخسارة الفارق في النقاط بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الثاني إلى 22 نقطة، وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن هذا الفارق لم يتحقق في أي جولة بين المتصدر والوصيف، على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أنه أكبر فارق منذ انطلاق البطولة.

Liverpool finish the gameweek 22 points ahead of Man City in second place, the largest lead at the end of a day in English top-flight history. Champions in waiting. ???? pic.twitter.com/aoeEjSBHyx — Squawka Football (@Squawka) February 2, 2020

وحقق ليفربول الفوز 24 مرة، وتعادل مرة وحيدة، ولم يخسر أي جولة، وحصد 73 نقطة، وسجل لاعبوه 60 هدفا، وتلقى 15، ويبدو أن جماهير الريدز ستشاهد أخيرًا فريقها يتوج من جديد بطلا للدوري الإنجليزي، الذي حققه لآخر مرة موسم 1989/1990.

أما مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، فيملك 51 نقطة، من 16 فوزا، و3 تعادلات، و6 خسائر، وسجل لاعبوه 65 هدفا، وتلقى 29.

ويتبقى 13 جولة على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 39 نقطة، علما أن ليفربول سيلعب مع مانشستر سيتي يوم 4 أبريل المقبل، على ملعب الاتحاد، وقد فاز الريدز ذهابا 3/1.

واستسلم المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بشأن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال إن اللقب حُسم لصالح ليفربول، وإن هدف مانشستر سيتي الحالي هو ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الشهر الحالي، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.