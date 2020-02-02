ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي ونهاية الجولة 25 (صورة)

أذاق توتنهام منافسه مانشستر سيتي مرارة الخسارة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي، بعدما تغلب عليه 2/0 اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وأضاع الألماني إلكاي غوندوغان ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 60 طرد الحكم مايك دين اللاعب أوليكساندر زينشينكو من مانشستر سيتي، ليستغل توتناهم تفوقه العددي ويسجل هدفين في 8 دقائق.

وجاء الهدف الأول بتوقيع ستيفن بيرجوين في الدقية 63، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 71 بتسديدة على يمين الحارس إديرسون مورايس.

وهذا الفوز الأول لتوتنهام على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 6 مباريات، لم يذق فيها طعم الفوز، حيث خسر 4 مرات وتعادل مرتين.

وحقق توتنهام فوزه العاشر، مقابل 7 تعادلات، و8 خسائر، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس على لائحة الترتيب، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، حيث فاز 24 مرة، وتعادل مرة، ولم يخسر في أي جولة.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث وفي جعبته 49 نقطة، ثم تشيلسي في المركز الرابع ويملك 41 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ25:

1. ليفربول، 73 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 51 نقطة.

3. ليستر سيتي، 49 نقطة.

4. تشيلسي، 41 نقطة.

5. توتنهام، 37 نقطة.