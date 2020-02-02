أهداف مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. 2/0 للسبيرز

تقدم بير خافين لاعب توتنهام بهدف في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز خافيين هدفه في الدقيقة 62 من تسديدة قوية.

وأضاف الكوري سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 71 من تصويبة أرضية رائعة.

هدف سون الثاني ???????????????? pic.twitter.com/5yFCLbRTdM — اهداف وملخصات (@tg0qs) February 2, 2020

ويتصدر الصدام التكتيكي بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، والإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المشهد في مواجهة اليوم.

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 24 مباراة، وحقق السبيرز الفوز في 9 مباريات، وخسر 8 لقاءات، وتعادل 7 مرات.. وسجل الفريق 38 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.. ويبقى هداف الفريق هاري كين برصيد 11 هدفًا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من خلال 16 انتصارًا في 24 مباراة، و3 تعادلات، و5 هزائم.. وسجل الفريق 65 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.. ويعد هدافه سيرجيو أغويرو برصيد 16 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل منهما يوم 17 أغسطس الماضي بالجولة الثانية للدوري.