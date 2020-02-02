الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين توتنهام هوتسبرز وضيفه مانشستر سيتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الصدام التكتيكي بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، والإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المشهد في مواجهة اليوم.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب توتنهام.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 24 مباراة، وحقق السبيرز الفوز في 9 مباريات وخسروا 8 لقاءات وتعادلوا 7 مرات.. وسجل الفريق 38 هدفا واستقبل 32 هدفا.. ويبقى هداف الفريق هاري كين برصيد 11 هدفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من خلال 16 انتصارا في 24 مباراة و3 تعادلات و5 هزائم.. وسجل الفريق 65 هدفا واستقبل 27 هدفا.. ويعد هدافه سيرجيو أغويرو برصيد 16 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل منهما يوم 17 أغسطس الماضي بالجولة الثانية للدوري.

مورينيو ضد غوارديولا

يتجدد الصدام بين مورينيو وغوارديولا، وهما من أقطاب التدريب في العالم، وتقابل المدربان في 22 مواجهة سابقة، ويتفوق غوارديولا برصيد 11 انتصارا بينما فاز مورينيو في 5 مواجهات وتعادلا في 6 لقاءات.

وواجه مورينيو مانشستر سيتي 20 مرة فاز في 9 لقاءات وخسر 6 لقاءات وتعادل في 5 مباريات، كما واجه غوارديولا توتنهام 9 مرات فاز في 5 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

أفكار توتنهام

يدخل توتنهام المباراة باحثا عن تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره خاصة أن الفريق اللندني يأمل تحسين ترتيبه في البريمييرليغ.

وأكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن هذه المواجهة ستكون فرصة ذهبية لتحسين العلاقة مع غوارديولا موضحا أنه واجه بيب كثيرا خاصة في الليغا، والبعض يتحدث عن الخصومة بينهما وأصبحت مادة خصبة للإعلام.

وأضاف: ”الأمر لا يتعلق ببيب وجوزيه ولكن هي مباراة بين فريقين كل منهما يبحث عن الفوز ولديه قدرات وأوراق وطموح كبير“.

ويعاني توتنهام غياب هدافه هاري كين للإصابة بجانب موسى سيسوكو وبن دافيز، ويعتمد مورينيو على تشكيلته التي تضم الحارس هوغو لوريس وأمامه رباعي الدفاع دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفايلد وجافيت تانغانغا ويان فيرتونخين.

ويقود خط الوسط هاري وينكس وبجواره جيوفاني لو سيلسو وصانع الألعاب ديلي آلي وعلى الأطراف سيرجي أورييه وهيونغ سون مين والمهاجم لوكاس مورا.

أوراق مانشستر سيتي

تبدو صفوف السيتي شبه مكتملة لتقديم عرض قوي في مواجهة الليلة عدا غياب الثنائي إيمريك لابورت وليروي ساني.

وخرج أيضا غوارديولا بتصريحات هادئة عن صدامه مع مورينيو، مؤكدا أنه لن يدخل في حرب إعلامية مبديا احترامه لقدرات مورينيو كمدرب رائع، وأن المواجهة بينهما ستكون مثيرة.

ويعتمد بيب على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وكايل ووكر وجواو كانسيلو للدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين ودافيد سيلفا مع ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ ورياض محرز وغابريل خيسوس.

وأكد محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن مورينيو سيلعب من أجل إغلاق المساحات في خط الوسط والضغط المستمر على الثنائي دافيد سيلفا ودي بروين لعدم إتاحة الفرصة للتحضير المناسب.

وأضاف: ”مانشستر سيتي يملك منظومة هجومية وتكتيكية مميزة تساعده على تحقيق الفوز ولكن توتنهام لديه عنصر القوة البدنية أيضا“.